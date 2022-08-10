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  • Потрібно розшифрувати аналізи
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  • Інші стани (випадки, які потребують консультації сімейного лікаря/терапевта)
  • Альтернативна лікарська думка
  • Оптимізація витрат на призначене лікування
  • Питання вакцинації
  • Головний біль

    Раптово виникаючий або регулярний головний біль може сигналізувати про небезпечні стани, що потребують консультації спеціаліста для постановки діагнозу та підбору ліків, які підходять саме Вам.

  • Розлад травлення

    Стане неприємною несподіванкою і будь-якій ситуації. В Вас очікувана відпустка, Ви насолоджуєтесь морем, фруктами, природою, але раптовий розлад руйнує плани? Отримайте консультацію телефоном і можете спати спокійно.

  • Лихоманка

    Підвищена температура – поширений симптом. Яку понижувати, а яку ні? Чим краще? А чим неможна категорично? Відповіді на такі питання може дати тільки лікар. Не гайте часу, проконсультуйтесь вже зараз.

  • Висипання

    Просто алергія чи симптом інфекційного захворювання? Заповніть заявку, додайте фото і наш лікар розгляне Ваш випадок особисто. Можливо у Вашому випадку немає потреби терміново їхати до інфекційного відділення, стикаючись із безліччю мікробів.

  • Питання профілактики

    Навколо тільки й чути про важливість попередження та вчасного виявлення найнебезпечніших захворювань. Вік, стать, сімейна історія, перенесені хвороби – все може мати значення. Зверніться за консультацією і наш досвідчений лікар зорієнтує, які профілактичні огляди треба пройти персонально Вам.

  • Інші стани

    Підвищений тиск, час від часу запаморочення, нудота? А може, помітили інші зміни самопочуття? Це реакція на оточуюче середовище або тривожні симптоми? Розкажіть лікарю, що саме і як довго Вас турбує, і отримаєте кваліфіковану відповідь.

  • Травма

    Отримали пошкодження але важко оцінити ступінь тяжкості? Буде достатньо обробити рану, чим краще і як? Чи варто пройти додаткові обстеження? Зверніться по консультацію і отримайте її де б Ви не були.

  • Застуда

    Вірусна інфекція чи бактеріальна, а може, грип? Симптоми схожі, але таке різне лікування. Не чекайте на ускладнення. Зверніться до лікаря вже сьогодні. При консультуванні по телефону Ви не ризикуєте відхопити інфекцію від інших пацієнтів.

  • Питання вакцинації

    Пропустили щеплення за графіком? Хочете зробити, але не знаєте коли? Хочете дізнатися, як захиститися під час масової захворюваності на кір та грип? Відповіді на ці і інші питання знає наш сімейний лікар.

  • Оптимізація витрат на лікування

    Лікар призначив схему лікування, а в ній препарати, які мають аналоги? Чому діюча речовина одна, а ціна така різна? Який препарат із запропонованих в аптеці обрати? Провізор пропонує інше дозування, чи можна? Лікар допоможе зорієнтуватися у безлічі ліків і підібрати оптимальні.

  • Альтернативна лікарська думка

    Відвідали лікаря, але сумніви залишились? Непокоїть точність поставленого діагнозу? Чи може лікар припуститися помилки? Отримавши консультацію іншого лікаря, Ви зможете порівняти підходи і погляди на Ваш стан. Отримайте другу думку не виходячи із дому чи офісу.

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НАШІ ПЕРЕВАГИ

  • Досвічені лікарі

    Фахівці проходять професійний відбір та з турботою ставляться до кожного пацієнта

  • Конфіденційність

    Ми зберігаємо лікарську таємницю
    і поважаємо приватність пацієнта

  • Зручність

    Працюємо цілодобово та щодня
    Вам не потрібно виходити з дому чи офісу для отримання консультації лікаря

  • Збереження результатів

    Історія Ваших звернень доступна
    в особистому кабінеті

  • Законність

    Ми є офіційним закладом охорони здоров’я та надаємо медичні послуги згідно вимог українського законодавства
НАШІ ФАХІВЦІ

  • Турумкулова Ірина Михайлівна

    Лікар терапевт вищої категорії, сімейний лікар
    Стаж роботи з 1997 р.

    Спектр допомоги охоплює діагностику, лікування і профілактику в області загальної терапії. Консультує пацієнтів з проблемами широкого профілю, в тому числі з захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, гострими респіраторними захворюваннями та ін.
    Надає професійну консультацію з питання проходження лікарсько-консультативної комісії.
    З 2006 по 2013 рік працювала головним лікарем дільничної лікарні. З 2013 року- заступником головного лікаря з медичного обслуговування населення. Очолювала лікарсько-консультативну комісію.
    Має спеціалізацію з організації і управління охорони здоров'я.

  • Матвійчук Анна Володимирівна

    Сімейний лікар 1 категорії
    Стаж роботи з 2014 р.

    Консультує пацієнтів з різноманітною патологією, забезпечує профілактичні, діагностичні, лікувальні заходи та психологічну підтримку.
    Знаходить індивідуальний підхід до пацієнта задля досягнення максимальної прихильності.
    В роботі керується лише науково підтвердженою інформацією, даними базованими на досягненнях доказової медицини.
    Має досвід роботи сімейного лікаря та терапевта, завідуючої терапевтичного відділення центральної районної лікарні.
    Здобула спеціалізацію «загальна практика - сімейна медицина», магістр з публічного управління та адміністрування

  • Мельник Любов Ігорівна

    Сімейний лікар 2 категорії
    Стаж роботи з 2014 р.

    Допомагає дітям та дорослим: роз'яснює щодо діагностики та підбору ліків, профілактиці захворювань дихальної, серцево-судинної, травної, опорно-рухової систем та ін.
    Має досвід роботи з важкохворими паліативними пацієнтами, консультує щодо догляду, знеболення, профілактики та лікування пролежнів.
    Надає консультації по виробах медичної реабілітації.
    Працювала лікарем сімейної та загальної практики в амбулаторії та приватній клініці, лікарем-консультантом з реабілітації.

  • Неменуща Олена Ігорівна

    Сімейний лікар 2 категорії, дерматовенеролог
    Стаж роботи з 2015 р.

    Консультує дітей і дорослих з діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів, верхніх дихальних шляхів, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, інфекції сечовивідних шляхів, дитячих інфекційних хвороб.
    Проводить індивідуальний підбір лікування дерматовенерологічних захворювань: хронічних та різної ступені тяжкості, алергодерматозів, аутоімунних захворювань, інфекційних захворювань шкіри і нігтів.
    Пояснює пацієнтам, як попередити захворювання та ускладнення, оптимізувати спосіб життя.
    Досвід роботи сімейним лікарем, дерматовенерологом, лікарем-косметологом в державних та приватних клініках.

  • Шимко Оксана Романівна

    Сімейний лікар 2 категорії
    Стаж роботи з 2014 р.

    Проводить консультації пацієнтів щодо діагностики та лікування захворювань серцево-судинної, опорно-рухової і дихальної систем, органів шлунково-кишкового тракту, інфекційних хвороб тощо.
    Інформує щодо профілактики захворювань, у тому числі вакцинації згідно з календарем щеплень та додатковими вакцинами (від COVID-19, пневмококової, менінгококової інфекції, папілома вірусу, грипу, ротавірусу, гепатиту А та інших хвороб).
    Має досвід роботи сімейним лікарем в амбулаторії та приватній клініці, лікарем кабінету замісної підтримуючої терапії метадоном.

  • Ольховський Станіслав Олегович

    Сімейний лікар 2 категорії
    Стаж роботи з 2013 року

    Консультує дітей від народження і дорослих: профілактика здоров’я, діагностика та лікування хвороб дихання, серцево-судинної системи, нирок, суглобів, шлунково-кишкового тракту, лор-органів, інфекційних хвороб та інших. Консультує з приводу вакцинокерованих захворювань та складає індивідуальний графік щеплень за сучасними рекомендаціями Unicef.
    Має досвід роботи сімейного лікаря та завідуючого амбулаторії сімейного типу. Сертифікований національний тренер з ефективного консультування населення з питань вакцинації. Магістр з публічного управління та адміністрування

  • Ольховська Ганна Владиславівна

    Лікар-педіатр 2 категорії
    Стаж роботи з 2014 року

    Консультує батьків з питань стану здоров’я дітей від народження, догляду за новонародженою дитиною, годуванню та правилам для гармонійного розвитку малюка. Складає індивідуальний календар щеплень для профілактики інфекційних захворювань. Надає рекомендації щодо сучасної діагностики та методів лікування найпоширеніших захворювань дитячого віку будь-якого профілю.
    Має досвід роботи асистентом кафедри педіатрії медичного університету.
    Тренер Unicef з питань вакцинації населення.
ВІДГУКИ ПАЦІЄНТІВ
  • 10 серпня 2022
    Сысой Григорий Павлович
    Велика подяка Оксані Романівні за проведену консультацію .
  • 10 серпня 2022
    Міхутова Ольга Олександрівна
    Дякую за швидку допомогу. )))
  • 6 серпня 2022
    Голубович Наталiя Володимирівна
    Дякуємо лікарю , за якісну допомогу.
  • 3 серпня 2022
    Головань Александр Сергійович
    Рекомендую Олену Ігорівну як чудового фахівця та приємну у спілкуванні людину.
  • 31 липня 2022
    Дубчак Володимир Петрович
    Вирішено все оперативно, роз'яснено зрозуміло.
    Дякую.
  • 30 липня 2022
    Полтавець Полтавець Юлія Сергіівна
    Щиро вдячна Ольховській Ганні Владиславівній . Вона дуже кваліфіковано провела консультацію,дала слушні поради. Компетентна, дуже уважна до пацієнтів. Доступно розказує про проблеми та ефективні методи лікування .Уважно вислуховує усі скарги, детально розпитує про інші симптоми, має серйозний підхід до визначення діагнозу і призначення в лікуванні. Ще раз дякую! Рекомендую!
  • 23 липня 2022
    Ігошина Інесса Дмитрівна
    Ольховська Ганна дуже хороший педіатр. Я б з нею заключила декларацію так як наш лікар майже ніколи не виходить на зв'язок. Рекомендую, дає гарні поради, призначає лікування виходячи з наших аналізів.
  • 21 липня 2022
    литвинчук елена Миколаївна
    дякую за консультацію , ставлю пять зірок.
  • 19 липня 2022
    Верткова Нина Власовна
    Спасибо большое за консультацию! Получили всю необходимую информацию!
  • 19 липня 2022
    Сысой Григорий Павлович
    Велика подяка Оксані Романівні за проведену консультацію .
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КОНТАКТИ

ТОВ «Український центр телемедицини

Юридична адреса:

04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 7

Місце провадження медичної практики:

м.Київ, Деснянський р-н, вул. Оноре де Бальзака, буд. 16-А, приміщення №101

У разі виникнення запитань скористайтеся формою зворотнього зв'язку

Телелікар в соц.мережах:
https://www.facebook.com/telelikar/

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ТОВ «Український центр Телемедицини» - це команда сімейних лікарів і лікарів-терапевтів,
метою діяльності яких є надання пацієнтам необхідної первинної медичної допомоги онлайн.
Рішення про видачу ліцензії затверджене наказом МОЗ №1581 від 31.08.2018

Ви маєте змогу звернутися до спеціаліста і отримати пораду щодо турбуючого
симптому не виходячи з дому.

Документи для ознайомлення:

Публічний договір для надання медичних послуг
медичним центром «Український центр Телемедицини»

Договір публічної оферти про надання послуг

1. Загальні положення.

1.1 Медичний центр «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ» Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ», в подальшому «Виконавець», публікує цю публічну оферту про надання послуг.

Відповідно до вимог статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://apteka911.ua/...dogovir.pdf, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Здійснення Замовником першої оплати медичних послуг в порядку, визначеному в розділі 4 Вартість послуг і порядок розрахунків (ст. 642 ЦК України) є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1.2 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються в таких значеннях:

Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована фізичним особам відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ними договір на надання платних медичних послуг на умовах, що містяться в цій Оферті.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття Замовником умов оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 1.2 Оферти.

Замовник - фізична особа, яка купує і / або яка отримує платні медичні послуги відповідно до Договору.

Виконавець – Медичний центр «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ» Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ», що надає платні медичні послуги на підставі виданої ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 1581 від 31.08.2018 р. (далі «Ліцензія»)

Прейскурант - діючий перелік медичних послуг Виконавця з цінами, що публікується за адресою: https://apteka911.ua/...dodatok.pdf, що є невід'ємною частиною цієї Оферти.

1.3. Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції, і рівносильний укладенню Договору.

1.4. Термін дії цієї оферти встановлюється з 17 вересня 2018 року на весь період дії Ліцензії на здійснення медичної діяльності.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується впродовж строку дії Договору надавати замовнику медичні послуги у відповідності до заявлених в Ліцензії видів медичної діяльності, за ціною згідно Прейскуранту, а Замовник зобов’язується оплачувати ці послуги.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Надати Замовнику безкоштовну, доступну, достовірну інформацію про порядок і умови надання їм платних медичних послуг.

3.1.2. Своєчасно та якісно надавати послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства.

3.1.4. Відповідно до вимог чинного законодавства України, зберігати таємницю про стан здоров’я Замовника, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про інші відомості, одержані при Виконавцем при наданні ним медичних послуг Замовнику, крім передбачених законодавчими актами випадків.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Призупинити надання послуг за Договором в односторонньому позасудовому порядку при порушенні Замовником зобов'язань, прийнятих відповідно до Договору.

3.2.2. Відмовити в наданні медичних послуг Замовнику:

3.2.2.1. Коли надання таких послуг не передбачено Ліцензією Виконавця;

3.2.2.2. При відсутності необхідних фахівців, устаткування, інвентарю;

3.2.2.3. При виявленні у Замовника захворювання, лікування якого можливо лише в спеціалізованих медичних установах;

3.2.2.4. Якщо надання медичних послуг, на думку фахівця Виконавця, пов'язане з невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров'ю або загрожує його життю;

3.2.2.5. Якщо надання таких послуг з великим ступенем ймовірності може спричинити погіршення стану Замовника.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. До надання медичних послуг повідомити Виконавцю всі відомості про перенесені та наявні захворюваннях, відомих йому протипоказання до застосування будь-яких ліків або процедур, можливих алергічних реакціях, індивідуальні особливості організму.

3.3.2. Виконувати всі медичні приписи, призначення, рекомендації фахівців Виконавця, що надають медичні послуги за цим Договором.

3.3.3. Оплачувати послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, які встановлені цим Договором.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. На отримання повної інформації про Виконавця, про обсяг та зміст надаваних Виконавцем послуг.

3.4.2. Відмовитися від виконання цього Договору в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг, що надаються за цим Договором, визначається згідно з чинним на момент звернення Замовника Прейскуранту і вказується у квитанції, що видається Виконавцем за фактом передоплати Споживачем замовлених послуг.

4.2. Послуги надаються Замовнику на умовах повної попередньої оплати.

4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом використання банківських платіжних карт через сайт Виконавця.

4.4. Ціни, що встановлюються Виконавцем, можуть бути змінені останнім в будь-який час. Нові ціни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу нових цін в силу не визначений додатково при їх опублікуванні.

5. Відповідальність сторін

5.1. Виконавець не несе відповідальності за результати надання медичних послуг у випадках недотримання Замовником рекомендацій по лікуванню і здійснення інших дій, спрямованих на погіршення здоров'я Замовника.

5.2. Виконавець не несе відповідальності, якщо до надання медичної послуги Замовник не виконав обов'язок щодо інформування лікаря про перенесені захворювання, алергічні реакції, протипоказання, якщо неефективність наданої медичної послуги або заподіяна шкода були наслідком відсутності у Виконавця такої інформації.

5.3. У разі якщо неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із сторін відповідальності не несе, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати, а Виконавець повертає Замовнику залишок невикористаних коштів, внесених в якості передоплати.

5.4. У разі неможливості виконання, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті Замовником в повному обсязі.

5.5. В інших випадках сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Прикінцеві положення

6.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником.

6.2. Якщо суперечки між Замовником та Виконавцем щодо Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в суді.

6.3. Всі неврегульовані цим Договором відносини регулюються відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Додаток № 1 (Прейскурант) є невід'ємною частиною цієї публічної оферти, однак не обмежується строком її дії.


 

Дата останнього оновлення 17 вересня 2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
У ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ»

Даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://apteka911.ua/...personalni_dani.pdf.

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